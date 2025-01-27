Снаряд ВСУ попал в здание храма в Белгородской области

В селе Муром Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ нашли повреждения на здании храма. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, после того, как в церковь попал снаряд, начался пожар, который полностью уничтожил купол. Губернатор попросил самооборону или военных помочь спасти имущество храма и отметил, что как позволит оперативная обстановка, администрация проведет оценку масштаба повреждений.

В этот же день дрон ВСУ уничтожил гараж и существенно повредил частный дом в белгородской Новой Таволжанке. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого ночью в белгородском Грайвороне ударом беспилотника перебило газопровод.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в США рассказали о новых дронах российских войск с камерами-фотоловушками.