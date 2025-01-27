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В белгородском Грайвороне ударом беспилотника перебило газопровод

Гладков сообщил, что в Грайвороне в результате атаки дрона перебило газопровод
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Город Грайворон в Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод — аварийными бригадами утечка газа устранена», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:06 по московскому времени.

Кроме того, часть жителей города остается без электроснабжения, поскольку имеются повреждения линии электропередачи. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России, отметил Гладков.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, добавил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Красногвардейский район Белгородской области. По его словам, в селе Палатово дрон взорвался и повредил остекление в двух частных домах. Там же были обнаружены локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Еще один дрон детонировал в селе Веселое — в двух жилых домах выбиты окна, уточнил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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