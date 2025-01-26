В США рассказали о новых дронах российских войск

Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, позволяющими передавать видеосигнал. Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно материалу журналистов, дрон, о котором идет речь, был собран из дешевых и имеющихся в открытой продаже деталей. В Forbes отметили, что этот дрон является «эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать».

Особенности конструкции подобных беспилотных летательных аппаратов позволяют им оставаться незамеченными в непосредственной близости от дорог и передавать видеоматериалы о всех транспортных средствах и объектах, находящихся в поле зрения.

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