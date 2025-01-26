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В США рассказали о новых дронах российских войск

Forbes: ВС РФ используют дроны нового типа с камерами-фотоловушками
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Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, позволяющими передавать видеосигнал. Об этом сообщает журнал Forbes.

Согласно материалу журналистов, дрон, о котором идет речь, был собран из дешевых и имеющихся в открытой продаже деталей. В Forbes отметили, что этот дрон является «эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать».

Особенности конструкции подобных беспилотных летательных аппаратов позволяют им оставаться незамеченными в непосредственной близости от дорог и передавать видеоматериалы о всех транспортных средствах и объектах, находящихся в поле зрения.

22 января заместитель главы правительства Республики Бурятия Иван Альхеев заявил о начале поставок наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер» в российские войска. По словам чиновника, данные машины оснащены универсальным боевым модулем.

Представитель «Народного фронта» и разработчик Александр Грязнов в свою очередь сообщал, что в зону спецоперации были отправлены первые 3 тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом.

Ранее немецкий бизнесмен рассказал об оружии РФ, способном вызвать стометровое цунами.

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