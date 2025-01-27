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Стало известно, в каких условиях содержались бойцы ВСУ на базе в Британии

РИА Новости: мобилизованных бойцов ВСУ в Британии держали за колючей проволокой
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Depositphotos

Украинских солдат, отправленных на обучение в Великобританию, держали за колючей проволокой во избежание их побега. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Федоровича С.

Мужчина рассказал, что военная база в Соединенном Королевстве была огорожена «обычной европейской сеткой». При этом сверху на заборе находилась колючая проволока.

«В город доступа свободного не было. За периметр доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов», — пояснил боец ВСУ.

Как он сказал, британские власти ограничили свободу передвижения украинских солдат, так как боялись массового дезертирства. По этой причине командование даже отменило экскурсию в город, запланированную заранее.

«Все переломали, потому что были опасения, что мы можем где-то затеряться», — сказал Валерий Федорович С.

Мужчина был насильно мобилизован в октябре 2024 года. Его с другими гражданами Украины направили на обучение в Великобританию, но 19 января текущего года появилась информация о побеге бойца ВСУ в Россию.
Впоследствии украинский солдат сообщил, что инструкторы из Соединенного Королевства готовили его с сослуживцами к атаке на Курскую область. В частности, на город Суджу.

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен к российским солдатам в Курской области.

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