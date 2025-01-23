Украинский солдат рассказал, как попал в плен к ВС РФ в Курской области

Боец ВСУ Владимир Дмиш заявил, что после сдачи в плен ему дали поесть и поспать

Украинский военнослужащий Владимир Дмиш заявил, что после попадания в плен к бойцам Вооруженных сил РФ смог поесть и поспать. Его слова передает ТАСС.

В распоряжении журналистов оказалось видео от российского министерства обороны. На записи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывает, как сдался в плен в Курской области.

По словам мужчины, он служил в 23-м инженерно-позиционном полку украинских войск. В один день командование сообщило бойцам ВСУ о расформировании данного полка и отправке личного состава в Сумскую область, но в реальности солдат перебросили в российский регион.

«Сначала нас привезли в село Гончаровка. Перед Куриловкой. Там копали два блиндажа для эвакуации «трехсотых» (раненых — «Газета.Ru»)», — рассказал Дмиш.

Он добавил, что впоследствии решил сдаться в плен военным ВС РФ.

«Я бежал, началась стрельба. Слышу, кто-то кричит: «Пароль?». Я сказал: «Нет никакого пароля». Сказали: «Сдавайся». Я выбросил автомат и сдался», — пояснил украинский боец.

Как сказал мужчина, в плену его «никто не обижал». Российские военнослужащие сразу напоили и накормили солдата ВСУ, после чего дали ему поспать.

Ранее пленный украинский военнослужащий заявил, что отправился на фронт, чтобы попасть в РФ.