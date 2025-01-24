Инструкторы из Великобритании на своей военной базе готовили украинских солдат к атаке на город Суджа, расположенный в Курской области. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Федорович С., пишет РИА Новости.

По данным агентства, мужчина был насильно мобилизован в октябре 2024 года. Командование направило его на обучение в Соединенное королевство, но в начале текущего года военнослужащий сбежал в РФ.

Как рассказал Валерий Федорович, тренировки проходили на базе в районе города Даунхолм в графстве Северный Йоркшир.

«Несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа», — отметил он.

При этом мужчина передал в распоряжение журналистов видеозапись, сделанную во время его пребывания на военной базе в Великобритании. Как сказал боец ВСУ, на кадрах можно увидеть казармы украинских солдат и стрельбище. Также в ролике показаны несколько занятий, в том числе отработка штурма здания через окно.

О побеге украинского военнослужащего из Соединенного королевства в РФ стало известно 19 января. Как писало РИА Новости, Валерий Федорович покинул базу в темное время суток и направился в сторону города Манчестер. Здесь он сел на электричку и доехал до столицы, после чего ему удалось улететь в Турцию.

Далее мужчина добрался до Москвы и, пройдя паспортный контроль в аэропорту, направился в подконтрольную российским властям часть Херсонской области. В регионе находится дом бойца ВСУ.

Ранее в Курской области оценили ущерб, нанесенный региону в результате вторжения ВСУ.