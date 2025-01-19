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Украинский военный сбежал в Россию из лагеря НАТО в Британии

РИА: боец ВСУ сбежал в Россию из учебного лагеря НАТО в Великобритании
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Федорович С. рассказал РИА Новости, как сбежал из учебного лагеря НАТО в Великобритании в Россию, преодолев 70 км от Манчестера до Лондона.

По его словам, ночью он сбежал из лагеря и, ориентируясь по GPS-карте на смартфоне, пошел в сторону Манчестера, который находился в 20 км. По пути солдат начал получать смс-сообщения о том, что его начали искать. В городе он сел на электричку и доехал до Лондона. Военный сначала полетел в турецкую Анталию, а оттуда в Москву. В аэропорту «Шереметьево» Валерий прошел паспортный контроль и собеседование, после чего вернулся домой на подконтрольную РФ часть Херсонской области.

Молодой человек сообщил, что мать обрадовалась его возвращению. Она переживала, когда ее сына задержали сотрудники территориального центра комплектования в Киеве и отправили в армию.

Валерий признался, что решился на побег после одного месяца обучения в Британии, поскольку «не хотел стрелять в живого человека» и хотел сохранить свою жизнь.

До этого пленный украинский пограничник рассказал, что бойцы украинской армии, лишенные отдыха и морально подавленные, готовы отдать значительные суммы, чтобы покинуть службу и нелегально перебраться в другую страну. По его словам, командование ВСУ «кидало» военнослужащих на позиции российских войск, и их моральное состояние было ужасным. Его знакомый односельчанин, состоящий в рядах ВСУ, в итоге «очень сильно задолбался» и сбежал в Польшу, заплатив за такую возможность $3 тысячи.

Ранее украинских военных заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии.

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