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Вице-президент США заявил о кадровом и технологическом кризисе в Пентагоне

Вице-президент Вэнс: США не выиграли ни одного военного конфликта за 40 лет
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Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

США не одержали победу ни в одном военном конфликте за последние 40 лет, при этом Пентагон страдает от кадрового и технологического кризиса, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид  Вэнс. Об этом сообщает ABC News.

По его мнению, к подобной ситуации привели двухпартийные массовые голосования. Это также повлияло на кризис цен на закупки, которые не функционируют. В качестве примеров, он привел покупку самолетов за миллиарды долларов, «ужасные» перерасходы средств и задержку поставок.

Таким образом Вэнс прокомментировал голосование в сенате США по кандидатуре нового шефа Пентагона.

25 января Вэнс привел Пита Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны США. Вэнс отметил, что новый глава Пентагона пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

Хегсет заявил, что ключевыми приоритетами Пентагона станут восстановление боевого духа солдат, модернизация армии и усиление сдерживания угроз.

Ранее сообщалось, что конгресс США планирует сократить число заказанных F-35.

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