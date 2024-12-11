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Конгресс США планирует сократить число заказанных F-35

Defense News: конгресс США хочет сократить число заказанных истребителей F-35

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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Конгресс США планирует сократить количество истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые Пентагон намерен заказать в 2025 году. Об этом сообщает Defense News.

«Предлагаемый закон о выделении средств на национальную оборону на 2025 финансовый год <...> ограничит количество вновь приобретенных истребителей, которые будут поставлены военным», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что ограничение будет действовать до тех пор, пока Пентагон не покажет, как он планирует устранить несколько проблем с программой Joint Strike Fighter (JSF).

По данным Defense News, изначально военные планировали приобрести 68 самолетов. Однако Конгресс принял решение ограничить количество новых истребителей до 48 единиц. Также особо отмечается недовольство программой JSF на фоне задержек и проблем с модернизацией самолетов в рамках пакета Technology Refresh 3.

В ноябре появился рассекреченный отчет Пентагона о комплексных испытаниях самолета F-35 компании Lockheed Martin Corp., который является самой дорогой системой вооружений в США.

В документе указывается на то, что шесть лет боевых испытаний были осложнены проблемами с обслуживанием, надежностью, неточностью огня и нерешенными вопросами в области киберзащиты. Все эти факторы делают «одно из самых дорогих оружий США» ненадежным.

Ранее в США забили тревогу из-за решения по производству самолетов-истребителей.

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