Бойцы ВС РФ установили триколор в Великой Новоселке

Российский флаг был установлен на одном из зданий в центре Великой Новоселки в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие группировки войск «Восток» установили российский флаг на одном из отбитых у врага зданий в центре населенного пункта», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что Великая Новоселовка является последним крупным рубежом украинской армии на Южно-Донецком направлении.

24 января Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ходе боевых действий в Донецкой народной республике. В течение недели подразделения «Центра» также взяли под контроль Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое и Шевченко в ДНР.

Агентство ТАСС писало, что взятие под контроль ВС РФ населенного пункта Соленое возле Красноармейска (украинское название Покровск) позволит российским войскам ускорить продвижение к границе Днепропетровской области.

Ранее российские военные взяли под контроль Воздвиженку.