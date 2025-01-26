Российские военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили американскую гаубицу М-198 на позиции украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что гаубица была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

«Это артиллерийское орудие не успело сделать ни одного выстрела», — отметили в Минобороны РФ.

До этого стало известно, что пункт управления украинских войск и склады с боеприпасами, расположенные в подконтрольном Киеву городе Запорожье, подверглись ударам с применением фугасных бомб.

Кроме того, вечером 22 января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска атаковали беспилотниками «Герань» инфраструктурные объекты украинской армии в Запорожье.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.

Ранее на Украине повредили объекты инфраструктуры под Запорожьем.