Российские войска поразили за прошедшие сутки инфраструктуру военных аэродромов, цехов производства, складов хранения беспилотников и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 153 районах. Об этом заявили в министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что атаки производились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотников и местам их подготовки к применению, а также скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины в 132 районах.

До этого в Минобороны сообщили, что экипаж вертолета Ка-52м ВКС России в составе смешанной тактической группы ликвидировал бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины, сорвав ротацию подразделений украинской армии в приграничье Курской области. Атаку выполнили в ходе поддержки сухопутных войск, уточнили в Минобороны.

Ранее в России обвинили Запад в подготовке ВСУ к нападению на Курскую область.