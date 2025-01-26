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Рогов заявил, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Рогов заявил, что бойцы ВСУ используют любую возможность для сдачи в плен
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бойцы ВСУ используют любую возможность для сдачи в плен — целые группы отказываются от сражения при виде одного российского солдата. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

«Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один – троих и так далее. Для ВСУшников — это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом», — заявил он.

По словам Рогова, такая тенденция наблюдается по всей линии фронта.

До этого Минобороны России сообщило, что за неделю 17 украинских военных сдались в плен на линии соприкосновения.

18 января сообщалось, что военный ВС РФ в Курахово уговорил сразу 13 бойцов ВСУ сдаться в плен.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к властям Украины.

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