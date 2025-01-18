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Российский военный уговорил 13 бойцов ВСУ сдаться в плен в Курахово

Военный ВС РФ в Курахово уговорил 13 бойцов ВСУ сдаться в плен
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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир штурмовой роты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск ВС РФ с позывным «Джексон» рассказал, что российский военный с позывным «Босяк» уговорил 13 бойцов ВСУ сдаться в плен в Курахово. Его слова передает РИА Новости.

По словам командира роты, боец зашел в расположение украинских военных в одиночку, поднялся на второй этаж и уговорил их сдаться. Предварительно «Босяк» взял в плен украинского военного, который перепутал позиции и вышел к российским солдатам. Он провел с ним беседу и отправил к сослуживцам, а затем уже вошел сам.

«Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат противника. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода, они находятся в окружении, и что им лучше сложить оружие», — поделился командир.

До этого украинские солдаты, попавшие в плен в Курской области, рассказали о сложной ситуации, в которой они оказались.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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