Боец Руслан Сычевский из 17-й танковой бригады ВСУ обратился к украинским властям из российского плена и призвал остановить президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Мужчина также посоветовал прекратить героизацию нацистов и остановить ТЦК (аналог военкоматов), которые терроризируют население Украины.

Боец назвал работников ТЦК «сворой, которая с оружием в руках загоняет насильно людей на фронт». Он сообщил, что и сами солдаты ВСУ воюют с мирным населением, грабят их дома. В частности, речь идет и про преступления в Курской области.

До этого инструктор штурмовой бригады, штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Серго» рассказал ТАСС, что ВСУ использовали мирных жителей окрестных населенных пунктов в качестве живого щита в Великой Новоселке.

Он уточнил, что подобная практика является привычной для украинских военных, но ВС РФ все равно «действуют четко и выверенно».

Ранее пленный украинский военнослужащий заявил, что отправился на фронт, чтобы попасть в РФ.