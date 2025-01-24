МО РФ: за неделю 17 украинских военных сдались в плен на линии соприкосновения

За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 17 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.

До этого российские военные «разрезали» Великую Новоселку в ДНР пополам, заблокировав в населенном пункте бригаду ВСУ в южной части поселка.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24» говорил, что командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка Донецкой народной республики.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики были окружены около 1,5 тысячи украинских солдат и иностранных наемников ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к властям Украины.