В Германии призвали снизить участие государства в обороне Европы

Глава Rheinmetall: в ЕС нужно создать оборонные компании с оборотом в €40 млрд

Европейским странам необходимо создавать больше оборонных компаний с оборотом около €40 млрд. Об этом сообщил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Report-K.

По его словам, в перспективе оборот концерна увеличится до €20–25 млрд. Однако на данный момент он не может конкурировать с американскими оборонными технологическими группами.

Помимо этого, в ходе интервью он рассказал о франко-германском танке MGCS (Main Ground Combat System — основная наземная боевая система). Глава Rheinmetall объяснил, что в течение пяти лет прогресс по созданию танка был небольшой, но прямое сотрудничество между компаниями наладилось.

До этого сообщалось, что общественные деятели и политики Германии подписали открытое письмо против размещения ракет из Соединенных Штатов на немецкой территории. По мнению подписантов, на этот шаг США может отреагировать Россия, направив на Германию аналогичное оружие.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Ранее экс-аналитик ЦРУ предупредил о возможном изгнании войск США из Германии.