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Экс-аналитик ЦРУ предупредил о возможном изгнании войск США из Германии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Германия может изгнать войска США со своей территории
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Jonathan Drake/Reuters

Немецкие власти могут заставить войска Соединенных Штатов «убраться» с территории Германии, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон отметил, что США сохраняют военный контингент в ФРГ уже на протяжении 80 лет, но это не может продолжаться вечно.

«В какой-то момент Германия скажет: «Эй, спасибо за помощь, Америка, убирайся к черту отсюда. Это наша страна, а не твоя», — полагает бывший аналитик американской разведки.

Он добавил, что схожая ситуация может сложиться и в других европейских странах, что станет сигналом о «смене мирового порядка».

12 января депутат бундестага Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» — BSW) выступила с резкой критикой присутствия американских войск в Германии.

Парламентарий также осудила размещение американского оружия, включая ракеты средней и меньшей дальности, на территории Германии, назвав их «наступательным оружием» и подчеркнув нежелание Германии участвовать в войне с Россией.

Ранее в Германии выразили желание перезапустить «Северный поток».

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