Пленный украинский военный Дмитрий Вербицкий заявил, что подписал контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), чтобы сдаться в плен и попасть в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем, если я останусь», — заявил он.

По словам солдата, он получил возможность подписать контракт в колонии, где отбывал наказание за мародерство. По его словам, после подготовки его направили в подразделение под Сумы, а затем в Курскую область.

До этого сообщалось, что командира взвода 33-й механизированной бригады ВСУ Николая Каптура бросили сослуживцы на позициях в Курахово, когда военнослужащий получил перелом ноги во время боя. В результате этого боец принял решение сдаться в плен российским солдатам, которые оказали ему необходимую медпомощь.

Ранее французский полковник признал, что ВСУ «терпят крах» на всей линии фронта.