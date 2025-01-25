Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Гладков: за сутки во время атак ВСУ на Белгородскую область пострадал мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об последствиях атак Вооруженных сил Украины на регион за минувшие сутки.

По его словам, в Белгородском районе ВСУ выпустили 25 боеприпасов по поселку Октябрьский, селам Журавлёвка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори. Также населенные пункты атаковали 10 беспилотниками, шесть из которых сбили средства ПВО. В Октябрьском в результате взрыва боеприпаса пострадал мирный житель. Мужчину доставили в областную клиническую больницу. Помимо него повреждения получили два частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи.

В Борисовском районе украинская армия обстреляла с помощью двух боеприпасов и одного беспилотника села Богун-Городок и Цаповка. Над Валуйским муниципальным округом сбили три беспилотника. В Волоконовском районе по хутору Старый выпустили три артснаряда. В Грайворонском муниципальном округе обстреляли село Безымено с применением пяти боеприпасов.



В Краснояружском районе поселок Прилесье и село Графовка подверглись трем обстрелам, во время которых ВСУ выпустили 16 боеприпасов и два БПЛА, один из которых сбили.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков ВСУ выпустили 12 снарядов и попытались атаковать объекта девятью беспилотниками, которые сбили. Во всех случая обошлось без последствий.

Ранее более 10 мирных жителей пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ.