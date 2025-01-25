В ночь на субботу была повреждена вышка сотовой связи. Об этом заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, удары наносились по критической инфраструктуре области. В результате атаки было повреждено девять частных домов. Кроме того, один из ударов пришелся на сотовую башню, а также гаражи и автомобили.

До этого старший офицер пресс-центра группировки Андрей Курдюк сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки «Днепр». По его словам, подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника. В ходе оперативных действий солдаты уничтожили склад с боеприпасами и три автомобиля.

Группировка «Днепр» ведет активные бои в Херсонской области, нанося поражения украинским войскам на правом берегу Днепра, а также на островах в дельте Днепра.

14 января российские военные перерезали одну из двух трасс, ведущих из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепропетровск.

Ранее в ФРГ назвали последствия потери Красноармейска украинской армией.