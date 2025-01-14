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В ФРГ назвали последствия потери Красноармейска украинской армией

Полковник Райснер: взятие Красноармейска открывает путь к Днепропетровску
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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль российскими войсками Красноармейска (Покровска) существенно ослабляет оборону Украины и открывает путь к Днепропетровской области. Об этом заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью телеканалу N-TV.

По его словам, прорыв линии обороны к западу от Покровска, являющейся третьим эшелоном украинской защиты, значительно повышает вероятность беспрепятственного продвижения российских войск в направлении Днепропетровска.

Райснер подчеркнул, что слабость оборонительных укреплений к западу от Покровска создает серьезную угрозу для ВСУ. Российские войска уже находятся на незначительном расстоянии от границы Днепропетровской области, и украинские силы, по мнению эксперта, имеют ограниченные возможности для эффективного сдерживания наступления. Он обратил внимание на многократные заявления украинских военных о недостаточной укрепленности данного участка фронта. Таким образом, захват Красноармейска может стать переломным моментом в ходе боевых действий, предвещая значительное ухудшение ситуации для украинской армии.

Сегодня стало известно, что командование украинских войск перебросило под Красноармейск, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), батальон в составе восьми человек.

Ранее советник главы ДНР заявил об успехах ВС РФ в районе Красноармейска и Димитрова.

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