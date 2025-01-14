Российские военные перерезали одну из ключевых дорог из Красноармейска в Днепр

ТАСС: ВС РФ перерезали одну из двух ведущих из Красноармейска в Днепр трасс

Российские военные перерезали одну из двух трасс, ведущих из Красноармейска в Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, речь идет о дороге через поселок Межевая.

«Логистика противника через Днепр постепенно нарушается. Трасса на Межевую отрезана», — говорится в сообщении.

По данным агентства, перерезанная дорога является одной из двух основных дорог, ведущих в соседнюю область. В силовых структурах отметили, что трасса Красноармейск — Павлоград находится под огневым контролем.

До этого реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожила украинский опорный пункт на Красноармейском направлении в ДНР. По данным Минобороны, артиллеристы поразили основные огневые точки ВСУ, тем самым обеспечив и поддержав действия штурмовых групп.

Российские разведывательные дроны контролировали поражение целей и передавали координаты местоположения украинских военных.

Ранее в ФРГ назвали последствия потери Красноармейска украинской армией.