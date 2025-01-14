Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные перерезали одну из ключевых дорог из Красноармейска в Днепр

ТАСС: ВС РФ перерезали одну из двух ведущих из Красноармейска в Днепр трасс
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные перерезали одну из двух трасс, ведущих из Красноармейска в Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, речь идет о дороге через поселок Межевая.

«Логистика противника через Днепр постепенно нарушается. Трасса на Межевую отрезана», — говорится в сообщении.

По данным агентства, перерезанная дорога является одной из двух основных дорог, ведущих в соседнюю область. В силовых структурах отметили, что трасса Красноармейск — Павлоград находится под огневым контролем.

До этого реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» группировки российских войск «Центр» уничтожила украинский опорный пункт на Красноармейском направлении в ДНР. По данным Минобороны, артиллеристы поразили основные огневые точки ВСУ, тем самым обеспечив и поддержав действия штурмовых групп.

Российские разведывательные дроны контролировали поражение целей и передавали координаты местоположения украинских военных.

Ранее в ФРГ назвали последствия потери Красноармейска украинской армией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами