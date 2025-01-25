Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В группировке «Днепр» рассказали о потерях ВСУ

Пресс-центр «Днепр»: ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки
close
Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки «Днепр». Об этом РИА Новости заявил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Курдюк.

«Подразделения группы войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино. Противник потерял до 40 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — рассказал Курдюк.

Группировка «Днепр» ведет активные бои в Херсонской области, нанося поражения украинским войскам на правом берегу Днепра, а также на островах в дельте Днепра.

До этого российские военные перерезали одну из двух трасс, ведущих из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепропетровск.

Российские разведывательные дроны контролировали поражение целей и передавали координаты местоположения украинских военных.

Ранее в ФРГ назвали последствия потери Красноармейска украинской армией.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами