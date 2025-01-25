Пресс-центр «Днепр»: ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки «Днепр». Об этом РИА Новости заявил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Курдюк.

«Подразделения группы войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Новопокровки, Антоновки и Работино. Противник потерял до 40 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — рассказал Курдюк.

Группировка «Днепр» ведет активные бои в Херсонской области, нанося поражения украинским войскам на правом берегу Днепра, а также на островах в дельте Днепра.

До этого российские военные перерезали одну из двух трасс, ведущих из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Днепропетровск.

Российские разведывательные дроны контролировали поражение целей и передавали координаты местоположения украинских военных.

Ранее в ФРГ назвали последствия потери Красноармейска украинской армией.