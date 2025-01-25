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В США сообщили о восполнении ХАМАС потерянных бойцов

Reuters: ХАМАС за время войны с Израилем завербовал до 15 тыс. новых бойцов
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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское Исламское движение сопротивления ХАМАС во время войны с Израилем восполнило своих потерянных бойцов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в Конгрессе США.

Источники агентства отметили, что в ХАМАС приняли столько же новых бойцов, сколько движение потеряло во время войны с Израилем. По данным собеседника, речь идет о 10-15 тысячах человек.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц

Ранее стало известно, что ХАМАС вернет Израилю еще четырех заложниц.

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