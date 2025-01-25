В партии Кличко прокомментировали задержания генералов ВСУ

Задержание командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) является опасным прецедентом. Об этом заявил глава партии «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный, передает РБК.

«Задержание генералов создает опасный прецедент. Это прямая угроза способности армии противостоять врагу», — сказал парламентарий.

Палатный добавил, что граждане Украины помнят времена, когда «военных уважали, а не назначали козлами отпущения». По его словам, сейчас правительство страны радикально изменило свое отношение к военнослужащим.

22 января суд на Украине заключил под стражу генерал-лейтенанта украинских войск Артура Горбенко, отвечавшего за оборону Харьковской области во время нового наступления российских войск в регионе. Военный проведет в СИЗО два месяца с возможностью выйти под залог в 25 млн гривен.

25 января бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала ВСУ Юрия Галушкина по решению суда повторно арестовали за потерю части Харьковской области Украины. Защита военного намерена оспорить решение суда.

Ранее на Украине задержали военного, который публично объявил о дезертирстве.