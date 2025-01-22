Генерала ВСУ арестовали на Украине за провальную оборону Харьковской области

На Украине арестовали генерала ВСУ, отвечавшего за оборону Харьковской области

Суд на Украине заключил под стражу генерал-лейтенанта украинских войск Артура Горбенко, отвечавшего за оборону Харьковской области во время нового наступления российских войск в регионе. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Горбенко проведет в СИЗО два месяца с возможностью выйти под залог в 25 млн гривен. Обвиняют военного в том, что он не сумел надлежащим организовать оборону Харьковской области.

20 января «РБК Украина» сообщало о задержании сразу нескольких генералов ВСУ. Украинские издания писали, что речь может идти о Юрии Галушкине, Артуре Горбенко и Илье Лапине. Это бригадный генерал, генерал-лейтенант и полковник соответственно.

По данным следствия, «бывшие командиры оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады теробороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады небрежным отношением к военной службе способствовали потере Украиной части территории Харьковской области в мае 2024 года».

Ранее находящийся в СИЗО депутат Рады заявил, что Зеленского могут отстранить от власти.