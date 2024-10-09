Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало военнослужащего Сергея Гнездилова, публично объявившего о дезертирстве из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского ведомства.

Спецпрокуратура ГБР открыла против военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Гнездилова дело еще 23 сентября. По данным ГБР, военный «совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения».

В частности, утверждается, что Гнездилов был направлен в госпиталь для медосмотра, но на осмотр не пришел, вместо этого дезертировав из части и публично об этом заявив в социальных сетях.

До этого народный депутат Украины Александр Дубинский подсчитал, что мобилизованный в Вооруженные силы страны украинец живет в среднем около трех месяцев.

По словам Дубинского, против сохранения жизни личного состава ВСУ работает также негласное «правило стариков», когда командиры предпочитают на опасные направления ставить новобранцев в надежде сберечь опытных солдат или тех, кого командир знает лично.

Ранее военный эксперт сообщил, что у ВСУ в ЛНР не хватает солдат для ведения боев.