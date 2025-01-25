На Украине в очередной раз арестовали генерала за потерю части Харьковской области

Бывшего командира оперативно-тактической группировки «Харьков» генерала Вооруженных сил Украины Юрия Галушкина по решению суда повторно арестовали за потерю части Харьковской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Бывший командующий ОТУ «Харьков» Юрий Галушкин, который был выпущен под залог после первого задержания, теперь арестован без права внесения залога», — говорится в сообщении.

Защита Галушкина намерена оспорить решение суда.

22 января стало известно, что Галушкин вышел на свободу под залог в $120 тыс. По данным следствия, генерал ответственен за то, что российским войскам в апреле-мае 2024 года удалось взять под контроль часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района.

В конце декабря 2024 года офис генерального прокурора Украины сообщил, что командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк был арестован на фоне обвинений в жестоком обращении с подчиненными. Скандал разразился 16 декабря, когда издание «Украинская правда» сообщило о том, что командир взвода Владислав Пастух избивал солдат и вымогал у них деньги.

Ранее на Украине задержали военного, который публично объявил о дезертирстве.