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Силовики сообщили, что почти выбили ВСУ из Котлина в ДНР

ТАСС: ВСУ практически выбиты из Котлина в ДНР
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска почти удалось выбит из села Котлино к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник агентства отметил, что сил противника в селе «фактически не осталось». Он добавил, что к западу от Красноармейска украинская армия понесла большие потери.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ активно контратакуют в районе Зеленого Гая в Харьковской области, где российские войска продвигаются вперед. Он добавил, что ВСУ пытаются использовать тактику изматывания Вооруженных сил России.

Также Марочко сообщил, что российские военные уничтожили часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в окружение в городе Часов Яр Донецкой народной республики.

По словам эксперта, бойцы российской армии подавляют огневые точки врага, параллельно пресекая попытки военнослужащих ВСУ выйти из окружения.

Ранее австрийский полковник заявил, что у ВСУ все меньше времени для изменения ситуации.

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