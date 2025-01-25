Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ пытаются контратаковать в районе Зеленого Гая

Марочко: ВСУ активно контратакуют в районе Зеленого Гая в Харьковской области
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно контратакуют в районе Зеленого Гая в Харьковской области, где российские войска продвигаются вперед. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за Харьковскую область, то есть харьковское и купянское направления, то здесь для Луганской Народной Республики сразу хочу отметить активизацию боевых действий и усиление контратакующих действий со стороны вооруженных формирований Украины. За последнее время они провели ряд контратак в районе Зеленого Гая», — заявил Марочко.

Он добавил, что ВСУ пытаются использовать тактику изматывания Вооруженных сил России.

До этого Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в окружение в городе Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).

По словам эксперта, бойцы российской армии подавляют огневые точки врага, параллельно пресекая попытки военнослужащих ВСУ выйти из окружения.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами