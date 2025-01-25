Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно контратакуют в районе Зеленого Гая в Харьковской области, где российские войска продвигаются вперед. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за Харьковскую область, то есть харьковское и купянское направления, то здесь для Луганской Народной Республики сразу хочу отметить активизацию боевых действий и усиление контратакующих действий со стороны вооруженных формирований Украины. За последнее время они провели ряд контратак в районе Зеленого Гая», — заявил Марочко.

Он добавил, что ВСУ пытаются использовать тактику изматывания Вооруженных сил России.

До этого Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в окружение в городе Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).

По словам эксперта, бойцы российской армии подавляют огневые точки врага, параллельно пресекая попытки военнослужащих ВСУ выйти из окружения.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.