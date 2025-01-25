Тайвань зафиксировал приближение самолетов и кораблей КНР

Министерство обороны Тайваня сообщило на своей странице в социальной сети X, что Вооруженные силы острова зафиксировали приближение к нему 28 самолетов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«28 самолетов НОАК и 8 кораблей ВМС НОАК, действовавших вокруг Тайваня, были обнаружены до 6 утра (01:00 по московскому времени, — «Газета.Ru») сегодня», — говорится в тексте.

Отмечается, что 27 самолетов вошли в юго-западную зону противовоздушных сил (ПВО) Тайваня.

14 января Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 10 военных самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая. По данным оборонного ведомства, пять летательных аппаратов КНР пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, который делит Тайвань и материковый Китай. Утром 13 января Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение шести самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Ранее Китай предупредил Тайвань об опасности из-за стремления к независимости.