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Китай предупредил Тайвань об опасности из-за стремления к независимости

Посол КНР в РФ: Тайвань окажется в опасности из-за стремления к независимости
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Китай предупреждает Тайвань об опасности попыток добиться независимости. Об этом в своей статье для РИА Новости написал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Тайвань никогда не был страной и никогда не сможет ею стать, и такого понятия, как «суверенитет», в данном контексте не существует», — говорится в статье.

Дипломат отметил, что идеи главы администрации Тайваня Лай Циндэ о независимости абсурдны и ведут к усугублению напряженности между берегами, они подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

В ноябре официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что попытки Тайваня добиться независимости при поддержке США лишь приведут к горестному финалу.

До этого Чэнь Биньхуа также заявлял, что Китай не станет отказываться от возможного применения силы в отношении острова. Он предупредил, что если Тайвань пойдет на риск эскалации, то это повлечет его уничтожение. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин указывал, что сепаратистская деятельность на Тайване несовместима с миром и стабильностью в этом регионе.

Ранее на Тайване сообщили об извлечении уроков из украинского конфликта.

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