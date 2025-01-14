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Тайвань сообщил о приближении 10 китайских самолетов

Минобороны Тайваня сообщило о приближении 10 самолетов армии Китая
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Eastern Theatre Command/Handout/Reuters

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 10 военных самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило тайваньское министерство обороны в соцсети X.

По данным оборонного ведомства, пять летательных аппаратов КНР пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, который делит Тайвань и материковый Китай.

«К 6 утра (01:00 мск) увидели 10 самолетов и четыре корабля ВМС НОАК, действующих вблизи Тайваня», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пять самолетов пересекли срединную линию и вошли в воздушное пространство Тайваня в северной, юго-западной и восточной зонах ПВО.

Утром 13 января Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение шести самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая.

1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее Китай предупредил Тайвань об опасности из-за стремления к независимости.

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