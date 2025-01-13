Власти Тайваня заметили приближение самолетов и кораблей армии Китая

Вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение шести самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в соцсети Х тайваньского оборонного ведомства.

В публикации говорится, что вооружение было замечено в 6:00 (1:00 мск). Самолеты пересекли срединную линию и вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня. Отмечается, что минобороны Тайваня следило за ситуацией и отреагировало соответствующим образом.

24 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Он обратил внимание, что вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая.

1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее стало известно о тайваньских ракетах, способных поразить Пекин.