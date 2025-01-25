Марочко сообщил о тяжелых боях на западе ЛНР

В районе Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР) идут ожесточенные бои против Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Новоегоровка ситуация сложная, напряженная. Там сейчас противник пытается надавить с северо-западного и с юго-западного направления. Сейчас наши военнослужащие ведут в районе этого населенного пункта маневренную оборону, <…> ведется плановая боевая работа», — заявил Марочко.

До этого российские войска улучшили положение на Сватовско-Кременском участке фронта.

21 января Марочко заявил, что подразделения ВС РФ начали завершающую стадию боев за взятие под контроль всей территории ЛНР. Как сказал эксперт, для этого российским солдатам осталось выбить ВСУ из трех населенных пунктов — Петровского в Сватовском муниципальном округе, Белогоровки в Лисичанском округе и Новолюбовки в Кременском округе.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоегоровка в ЛНР.