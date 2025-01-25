Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших обучение на территории Великобритании, планировали перебросить в Суджу Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сбежавшего в Россию из Британии украинского военного по имени Валерий.

Мужчина попросил не называть его фамилию по соображениям безопасности. По данным агентства, Валерий смог записать видео с территории базы у города Даунхолм в графстве Северный Йоркшир. На кадры попали занятия по стрелковой подготовке и упражнения группы украинских военных по штурму здания.

«После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу», — сказал военный.

19 января солдат ВСУ Валерий Федорович С. рассказал, как сбежал из учебного лагеря НАТО в Великобритании в Россию, преодолев 70 км от Манчестера до Лондона. По его словам, он покинул территорию лагеря ночью и, ориентируясь по GPS-карте на смартфоне, пошел в сторону Манчестера.

Ранее в Британии оценили шансы ВСУ продолжать боевые действия.