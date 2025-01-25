Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский военный заявил, в Британии ВСУ готовили для атаки на Суджу

РИА Новости: обучавшихся в Британии военных ВСУ хотели перебросить в Суджу
close
Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходивших обучение на территории Великобритании, планировали перебросить в Суджу Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сбежавшего в Россию из Британии украинского военного по имени Валерий.

Мужчина попросил не называть его фамилию по соображениям безопасности. По данным агентства, Валерий смог записать видео с территории базы у города Даунхолм в графстве Северный Йоркшир. На кадры попали занятия по стрелковой подготовке и упражнения группы украинских военных по штурму здания.

«После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу», — сказал военный.

19 января солдат ВСУ Валерий Федорович С. рассказал, как сбежал из учебного лагеря НАТО в Великобритании в Россию, преодолев 70 км от Манчестера до Лондона. По его словам, он покинул территорию лагеря ночью и, ориентируясь по GPS-карте на смартфоне, пошел в сторону Манчестера.

Ранее в Британии оценили шансы ВСУ продолжать боевые действия.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами