Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат тактического преимущества над российской армией, чтобы идти на переговоры с Москвой с более сильной позиции. Об этом пишет журналистка Бетани Эллиотт для британского think-tank Unherd.

«Сейчас украинские официальные лица настаивают на том, что мирные дискуссии следует отложить до тех пор, пока их страна не получит тактическое превосходство в конфликте. Однако есть проблема в затягивании переговоров до тех пор, пока Киев не получит превосходство, а именно то, что этого может просто никогда не произойти», — пишет Эллиотт.

В связи с этим, как считает журналистка, украинским властям необходимо как можно скорее идти на переговоры, потому что они слабеют в то время, как Россия продолжает продвижение.

До этого российские военнослужащие отбили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Котлино в западной части Донецкой народной республики.

Ранее ВСУ взорвали шахту в Покровске, рискуя потерять над ней контроль.