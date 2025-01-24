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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области более 190 военных
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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки в Курской области более 190 военнослужащих.

Также в регионе были уничтожены три танка ВСУ, из них один американский танк Abrams, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицу М777 и два миномета.

Кроме того, была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов.

В Минобороны также уточнили, что американский танк Abrams был подбит с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». По данным ведомства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Викторовка в Курской области. Отмечается, что танк был уничтожен прямым попаданием боеприпаса.

Всего за время вторжения ВСУ в Курскую область, украинские войска, по данным МО РФ, потеряли более 53600 военнослужащих.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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