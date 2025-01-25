Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над территорией Брянской области сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:36 по московскому времени.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте падения обломков дрона организована работа экстренных и оперативных служб, добавил он.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. 37 дронов были сбиты над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.