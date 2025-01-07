На Украине предложили отправлять военных за границу ради привлечения помощи

Украинские депутаты зарегистрировали законопроект об отправке военнослужащих страны за границу ради привлечения дополнительной помощи со стороны зарубежных партнеров Киева. Документ появился на официальном сайте Верховной рады.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что на Украине есть необходимость в усовершенствовании механизмов отправки солдат на территорию государств-партнеров в период действия военного положения. По словам авторов документа, речь идет о пребывании украинских бойцов за границей как в составе подразделений, так и самостоятельно.
«[Это] будет способствовать получению сложной военной техники, ее профессиональному освоению и использованию для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в тексте.
Законодательная инициатива предполагает, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут находиться за рубежом с целью обеспечения безопасности и обороны страны в соответствии с Уставом ООН. В случае принятия документа, решение об отправке военнослужащих в другие государства будет принимать украинский президент Владимир Зеленский.
При этом в проекте расписаны цели и возможные сроки пребывания бойцов ВСУ за границей. Также авторы документа описали порядок замены личного состава отправленных в иные государства подразделений и другие детали.
Ранее на Украине захотели продлить срок добровольного возвращения граждан на военную службу после самовольного оставления части.