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На Украине предложили отправлять военных за границу ради привлечения помощи

Рада рассмотрит проект об отправке бойцов ВСУ за границу для привлечения помощи
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Gleb Garanich/Reuters

Украинские депутаты зарегистрировали законопроект об отправке военнослужащих страны за границу ради привлечения дополнительной помощи со стороны зарубежных партнеров Киева. Документ появился на официальном сайте Верховной рады.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на Украине есть необходимость в усовершенствовании механизмов отправки солдат на территорию государств-партнеров в период действия военного положения. По словам авторов документа, речь идет о пребывании украинских бойцов за границей как в составе подразделений, так и самостоятельно.

«[Это] будет способствовать получению сложной военной техники, ее профессиональному освоению и использованию для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в тексте.

Законодательная инициатива предполагает, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут находиться за рубежом с целью обеспечения безопасности и обороны страны в соответствии с Уставом ООН. В случае принятия документа, решение об отправке военнослужащих в другие государства будет принимать украинский президент Владимир Зеленский.

При этом в проекте расписаны цели и возможные сроки пребывания бойцов ВСУ за границей. Также авторы документа описали порядок замены личного состава отправленных в иные государства подразделений и другие детали.

Ранее на Украине захотели продлить срок добровольного возвращения граждан на военную службу после самовольного оставления части.

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