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Украинский офицер призвал военных ВСУ в Великой Новоселке сдаться в плен

Украинский офицер Погибенко: ВСУ лучше сдаться в плен в Великой Новоселке
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Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны

Украинский офицер Вячеслав Погибенко, попавший в плен Вооруженных сил (ВС) РФ, обратился к 110-й бригаде, окруженной на юге поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова передает Telegram-канал «Русской весны».

«Обращаюсь к бойцам 110-й бригады, их близким, друзьям, знакомым: всевозможными способами постарайтесь выжить. Родные и близкие этих людей — подымите штаб этой бригады на вилы и заставьте спасти своих сыновей, мужей, братьев», — сказал Погибенко.

Он утверждает, что командование ВСУ обещало ему ротацию и возвращение из зоны боевых действий, однако, по его словам, в итоге выяснилось, что этого не будет. Офицер считает, что выжил чудом, а после попал в плен ВС РФ.

Российские военные «разрезали» Великую Новоселку в ДНР пополам, заблокировав в населенном пункте бригаду ВСУ в южной части поселка.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка в ДНР.

Ранее пленный боец ВСУ обратился к властям Украины и призвал остановить Зеленского.

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