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В МИД назвали условие, при котором можно завершить конфликт на Украине за 100 дней

Рябков: конфликт на Украине нельзя решить за 100 дней без реализма у США
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Roman Naumov/Global Look Press

Конфликт на Украине невозможно решить за 100 дней без реализма в подходе США. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра подчеркнул, что хотел бы иметь понимание о том, на какой основе американская сторона собирается двигаться к урегулированию украинского конфликта. Собеседник агентства отметил, что, если администрация США будет придерживаться тех сигналов, которые российская сторона слышит в последние дни, то это не получится «ни за 100 дней, ни больше».

«Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать», — заключил Рябков.

Утром 22 января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что президент США Дональд Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл, что ждет Украину в первые 100 дней президентства Трампа.

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