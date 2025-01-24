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Германия планирует отправить на Украину новые САУ и БМП

РИА Новости: Германия передаст Украине новейшие САУ RCH 155 и БМП RCT 30
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Министерство обороны Германии планирует отправить на Украину новейшие бронетранспортеры RCT 30 и самоходные артиллерийские установки RCH 155. Об этом пишет РИА Новости.

Утверждается, что Берлин собирается передать Киеву 54 САУ RCH 155 и 9 RCT 30. В частности, оружейный концерн KNDS описывает САУ RCH 155 как «самую современную в мире колесную гаубицу», которая позволяет вести стрельбу во время движения. В то же время БМП RCT 30 имеет противоминную защиту, что защищает экипаж при обстреле малокалиберными снарядами.

В январе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в 2025 году Германия готова обучить еще 10 тысяч солдат ВСУ. С ноября 2022 года страна уже обучила более 19 тысяч украинских военных.

В декабре прошлого года сообщалось, что член бундестага от Левой партии Гезине Летч задалась вопросом о зависимости будущих поставок вооружений Украине от ситуации с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году. 19 декабря стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада более 10 комплексов Patriot.

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