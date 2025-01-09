Германия обучит около 10 тысяч солдат ВСУ в 2025 году

Писториус: Германия намерена в 2025 году обучить 10 тысяч украинских военных

В 2025 году Германия готова обучить еще 10 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает телеканал N-tv.

«В новом году мы продолжим обучение украинских военных. Наша цель — 10 тысяч солдат и в этом году», — сказал он во время брифинга на авиабазе Рамштайн.

Писториус рассказал, что с ноября 2022 года Германия уже обучила более 19 тысяч украинских военных.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подтвердил, что 55 членов украинской бригады «Анна Киевская» дезертировали во время их подготовки на территории страны.

При этом, по словам министра, распространенные украинскими журналистами данные о количестве дезертиров не были подтверждены. Он добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне спецоперации. Лекорню подчеркнул, что состав бригады разорвали и отправили в разные участки фронта, однако подготовка военнослужащих производилась исходя их того, что они будут служить в полном составе.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.