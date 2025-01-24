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Масштабные учения военно-морских сил КСИР Ирана начинаются в Персидском заливе

IRIB: масштабные учения ВМС Ирана начинаются в Персидском заливе
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

В Персидском заливе начинаются масштабные учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на IRIB.

«Начинаются масштабные учения ВМС КСИР в Персидском заливе, Ормузском проливе и у иранских островов Персидского залива. Командующий военно-морскими силами КСИР заявил, что мощь, которую продемонстрируют подразделения, участвующие в этих учениях, очень мала по сравнению с возможностями ВМС КСИР», — говорится в материале.

В январе 2025 года КСИР показало секретную военную базу военно-морских сил (ВМС).

Представители высшего командования КСИР рассказали о стратегическом расширении и высоком потенциале сдерживания исламской республики Иран на море, а также продемонстрировали первый подземный город ВМС КСИР.

Власти подчеркивают, что база является «свидетельством победы воли народа над всесторонними санкциями» и показателем морской мощи Ирана.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан во время переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным заявил, что проблемы на Ближнем Востоке должны решаться внутри региона, а вмешательство других мировых лидеров может ухудшить ситуацию

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.

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