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Власти Ирана показали секретную подземную базу ВМС

SNN: высшее командование КСИР Ирана продемонстрировало секретную подземную базу
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Iranian Army/WANA/Reuters

Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана показало секретную военную базу военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщает агентство SNN.

«Был продемонстрирован первый подземный город ВМС КСИР, представители высшего командования КСИР рассказали о стратегическом расширении и высоком потенциале сдерживания исламской республики Иран на море», — говорится в сообщении.

Власти подчеркивают, что база является «свидетельством победы воли народа над всесторонними санкциями» и показателем морской мощи Ирана.

До этого президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

В новом договоре между Россией и Ираном установлены амбициозные цели, и это прорывной документ, как отметил Путин.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.

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