МО: бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль Соленое в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, был нанесен удар по живой силе противника в районе населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в ДНР.

«Противник потерял до 570-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства», — говорится в сообщении.

Российские войска продолжают продвижение по всей линии фронта. 20 января сообщалось, что что подразделения группировки войск «Центр» освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Шевченко в ДНР.

Накануне сообщалось, что российские военные за сутки поразили объекты и живую силу ВСУ в 143 районах. Были нанесены удары по военным аэродромам ВСУ.

Ранее российские военные установили контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР.