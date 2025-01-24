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Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Тимофеевку в ДНР
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Виталий Аньков/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ходе боевых действий в Донецкой народной республике. Об этом проинформировало Минобороны РФ в еженедельной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, ВСУ были выбиты из населенного пункта благодаря продвижению подразделений группировки войск «Центр» вглубь обороны украинских войск.

В течение недели подразделения «Центра» также взяли под контроль Петропавловку, Воздвиженку, Волково, Соленое и Шевченко в ДНР.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что взятие под контроль ВС РФ населенного пункта Соленое возле Красноармейска (украинское название Покровск) позволит российским войскам ускорить продвижение к границе Днепропетровской области.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ, находящейся в поселке Великая Новоселка Донецкой народной республики.

Ранее на СВО запретили некоторые продукты из-за случаев гастрита и проблем с сердцем у бойцов.

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