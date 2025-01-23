Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На СВО запретили некоторые продукты из-за случаев гастрита и проблем с сердцем у бойцов

Mash: на Херсонском направлении бойцам начали запрещать пить энергетики и молоко
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В зоне спецоперации на Украине российским бойцам начали запрещать энергетики и молоко из-за участившихся случаев гастрита и проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, такую диету ввели на Херсонском направлении. По словам источника, наличие и употребление газировки и молочной продукции будут расценивать как дисциплинарное нарушение.

Причем энергетики запрещают за пагубное воздействие на ЦНС и сердце, а творожки, сырки, молоко и кефиры решили запретить за трудности хранения. Все вышеперечисленное неофициально приравняли к алкоголю.

До этого депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, которым вводится административное наказание за продажу энергетиков подросткам. Авторы инициативы предлагают ввести штрафы до 50 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных лиц размер взыскания может составить до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Ранее врачи назвали главный провокатор диабета и болезней сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами