На СВО запретили некоторые продукты из-за случаев гастрита и проблем с сердцем у бойцов

В зоне спецоперации на Украине российским бойцам начали запрещать энергетики и молоко из-за участившихся случаев гастрита и проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, такую диету ввели на Херсонском направлении. По словам источника, наличие и употребление газировки и молочной продукции будут расценивать как дисциплинарное нарушение.

Причем энергетики запрещают за пагубное воздействие на ЦНС и сердце, а творожки, сырки, молоко и кефиры решили запретить за трудности хранения. Все вышеперечисленное неофициально приравняли к алкоголю.

До этого депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуму внесли законопроект, которым вводится административное наказание за продажу энергетиков подросткам. Авторы инициативы предлагают ввести штрафы до 50 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных лиц размер взыскания может составить до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Ранее врачи назвали главный провокатор диабета и болезней сердца.